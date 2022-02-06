“الداخلية الكويتية” تتوعد المصريين بالترحيل حال مشاركتهم في مسيرات احتفالية بعد مباراة الليلة

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الداخلية الكويتية، إنها لن تسمح بأي مسيرات احتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم، مشددة على أن الترحيل من البلاد؛ سيكون عقوبة رادعة للخارجين عن الآداب العامة، وفقا لـ القبس الكويتية.

وأكدت مصادر أمنية خاصة، في تصريحات لـ القبس الكويتية، أن القطاعات الأمنية الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساءً قبل انطلاق نهائي كأس الأمم الإفريقية والذي يجمع منتخب المصري والسنغالي، بساعة كاملة في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية كالفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.

الداخلية الكويتية تحذر المصريين من الخروج في مسيرات احتفالية

جاء ذلك نتيجة التجمعات التي شهدتها تلك المناطق في الآونة الأخيرة من احتفال لـ أبناء الجالية المصرية عقب الصعود لـ نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، والفوز على منتخب الكاميرون.

وشددت الداخلية الكويتية على أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقًا مروريًّا.

وشددت الداخلية الكويتية، على أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه: لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات، إلا وفقًا للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلًا.

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