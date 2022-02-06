برلنتي عامر تعلن انفصالها رسميا عن سعد الصغير

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة برلنتي عامر انفصالها رسميا عن الفنان سعد الصغير بعد عام من زواجهما.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت برلنتي عامر “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

من ناحية أخرى يعرض لسعد الصغير حاليا مسرحية “كازانوفا” بموسم الرياض، وقد أثار ظهوره بملابس نسائية في كواليس المسرحية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وانطلق عرض مسرحية “كازانوفا” يوم الأربعاء الماضي، وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.

“كازانوفا” واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازنوفا الرجل غير الوسيم، أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وتُعرض مسرحية ” كازانوفا” على خشبة مسرح محمد العلي الذي يتسع لـ600 متفرج، ويشهد تقديم عديد من المسرحيات الدرامية والكوميدية باستخدام أحدث التقنيات، وتأتي المسرحية ضمن العديد من المسرحيات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض، ضمن 7500 يوم فعالية.

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