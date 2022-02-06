الكشف عن سر هروب العندليب عبدالحليم حافظ وهو خائف من شباك المطبخ اثناء تناوله للعشاء مع الفنانة صباح!.. تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - تذكرت المطربة صباح في برنامج ساعة صفا مع الإعلامية صفاء أبو السعود، بعض المواقف الطريفة التي جمعتها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

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صرحت أن زوجها العازف أنور منسي كان صارما، واضطر عبد الحليم الحافظ للهروب من شباك مطبخها حتى لا يراه وهو يتناول العشاء معها. قالت: “عزمت عبد الحليم حافظ عندي على العشاء مع عيلتي.. واختي نجاة قالتلي إن أنور منسي رجع البيت”.

تابعت: “قولت لعبد الحليم يهرب من شباك المطبخ علشان جوزي ميشوفهوش.. لأنه كان بيغير عليا”.

عملت صباح مع عبد الحليم في فيلم “شارع الحب”، وحدث إعجاب متبادل بينهما أثناء تصوير الفيلم.

قالت: “المشهورين مبيعرفوش يحبوا لكن بيكون في إعجاب بينهم.. ودة حصل بيني وبين عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب”.

تابعت: “أنا أول واحدة اكتشفت عبد الحليم حافظ بعد ما محمد الموجي قالي أسمع صوتي.. وكنت حريصة إني أقدمه في كل حفلاتي”.

أضافت: “تنبأت إنه هيكون نجم كبير.. رغم إن كل الناس قالولي صعب يكون نجم لأن شكله مش حلو.. بس أنا قولت إن الموهبة مش محتاجة شكل حلو”.