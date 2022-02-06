2 مارس.. افتتاح الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدورته الخامسة

تحت رعاية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، يستعد الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير لافتتاح دورته الخامسة، التى تقام فى الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية .

وعن دورة الملتقى الجديدة، يقول الكاتب الساخر عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى، إنها ستكون متميزة وتستكمل مسيرة الملتقى التى انطلقت في عام 2017، من قاعة بوشهري بدولة الكويت الشقيقة، حيث تحتفى الدورة الخامسة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير، برائد الكاريكاتير الفنان الكبير "الكسندر صاروخان" .

وأوضح الكاتب الساخر عماد جمعة، أن الدورة الخامسة للملتقى تشتمل على محورين، الأول هو عمل بورتريهات لضيف الشرف الكسندر صاروخان، الذي قدم للكاريكاتير المصري والعربي انتاجا كاريكاتيريا غزيرا طوال نصف قرن تقريبا، والمجال مفتوح لكل الفنانين للمشاركة في هذا المحور، على أن تكون البورتريهات حديثة ولم تعرض من قبل وخاصة بالملتقى .

وأضاف مؤسس ومدير الملتقى، أن المحور الثاني عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، الخطر الذى يهدد البشرية والعالم، ويتبنى الملتقى هذا المحور ليؤكد على أن الكاريكاتير في خدمة الانسانية والمجتمع العالمي، وأن رسام الكاريكاتير قادرا بريشته وأفكاره على التعبير عن خطورة التغيرات المناخية التى أصبحت تهدد الكرة الأرضية، وتنذر باختفاء مدن بأكملها حول العالم، والذى نبهت الدولة المصرية منذ فترة طويلة إلى هذا الخطر الداهم، وسوف تستقبل إدارة الملتقى المشاركات في المحورين حتى العشرين من شهر فبراير الجاري .