أصدقائه تحولوا لكفار قريش بسبب سيجارة محشية.. محمد رمضان يطرح برومو “باي باي ثانوية”

ابو ظبي - احمد الجزار - طرح الفنان محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة “باي باي ثانوية” استعدادا لطرحها غدا.

وعبر حسابه على “إنستجرام”، كتب محمد رمضان “كليب باي باي ثانوية، بكرة، على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

ويظهر محمد رمضان في البرومو وهو يستعد للمذاكرة ولكن يقاطعه صديقه ليعطي له سيجارة وبمجرد أن يشربها يرى أشياء غريبة من حوله مثل تحول أصدقائه إلى كفار من قريش وشخصيات أخرى مثل فرقة راقصة ومهراجا هندي وفتاة مرتدية زي فرعوني وترقص.

وفي أغنية “باي باي ثانوية” يعود محمد رمضان للتعاون مع المخرج ياسر سامي ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمعهما في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية “مافيا”، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية بمسلسل”نسر الصعيد”.

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي”باي باي ثانوية”.. إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي rob knox، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندس ديكور رامي دراج، بروديوسر محمد سعيد رضوان، استايلست نهال المصري، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان.

على جانب آخر، ينشغل محمد رمضان في تصوير مسلسله “المشوار” الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022.

ومسلسل “المشوار” من بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد مجدي، من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى”من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

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