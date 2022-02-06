مبلغ خيالي فاق التوقعات.. لن تصدق كم تقاضت منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعزّ« ربما لم يتقاضه أحمد حلمي طوال حياته » والجمهور في صدمة!

الرياض - محمد الاطلسي - فجر الأجر الذي حصلت عليه الممثلة المصرية الشهيرة منى زكي عن فيلم أصحاب ولا أعز صدمة لدى الجمهور وسط إشارات بأن المبلغ ربما لم يتقاضه أحمد حلمي طوال حياتها وهو ما طرحه مدونون. وكانت قد لعبت منى زكي في الفيلم الذي عرضته إحدى المنصات العالمية دور مريم التي تقيم مع زوجها في لبنان، وتعاني من بروده العاطفي وابتعاده عنها لفترة طويلة.

ووفقاً لتداولات إعلامية منتشرة فقد حصلت الفنانة على مبلغ 18 مليون جنيه كأجر عن دورها في بطولة الفيلم. هذا وكانت قد تعرضت الممثلة المصرية ​منى زكي​ لحملة شرسة بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز وبعض مشاهده. وراح البعض لاتهامها بنشر الفسوق والفجور، فيما اعتبر البعض الآخر ان احترافها بالتمثيل بدا واضحاً، وهي التي تلعب غالباً أدواراً محافظة.

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