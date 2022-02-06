والد الطفل ريان يحذر من الصفحات الوهمية: “استغلوني وأنا ابني تحت الأرض” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد الطفل ريان أورام، حذر فيه من المحتالين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن البعض استغل الحادث وقام بفتح صفحات باسمه.

وقال خالد أورام في لقاء معه: “فتحوا صفحات باسمي في فيس بوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض”، معقبًا: “لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبداً، والاحتيال عبر الإنترنت على وجه الخصوص يمثّل عالم موحش”.

ولفت إلى أن التضامن والدعم الكبير الذي يتلقاه من العالم العربي، أثلج قلبه وزوجته وسيمة التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهم في البئر.

هذا وقد أعلنت السلطات المغربية أمس السبت، وفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل حبيسًا داخل البئر العميق الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي ليصارع لمدة نحو 5 أيام حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد محاولات عدة لإخراجه شهدت صعوبات كبيرة بسبب ضيق البئر.

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