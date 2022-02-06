مفاجأة فنية صادمة .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة فيروز والتي أخفتها عن الجميع حتى اقرب الناس لها.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي؟

الرياض - محمد الاطلسي - نُهاد وديع حداد والمعروفة بالاسم الفني فَيروز، مطربة ومغنية وممثلة لبنانية وُلدت في بيروت.

تعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية،

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المصدر : منوعات