أشهر فنانة اقامت علاقة مع زوج والدتها الوسيم وفقدت عذريتها على يد شقيقها في سن المراهقة.. لن تصدقوا من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - هناك تفاصيل و علاقات و حياة اخرى للفنانين غير مايضهروه لنا امام الشاشات ومن منا لا يمتلك الفضول لمعرفة تفاصيل فضائح الممثلين والفنانين العالميين.فكيف إن كانت هذه الشخصية الشهيرة هي الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​؟ فهي منذ طفولتها تتورط في مشاكل بسبب سلوكها الجنسي، حتى أنها كانت تتعرض للكثير من العنف الكلامي جراء تصرفاتها الجنسية في الحضانة. سنبدأ من طفولتها، فكل مرحلة من حياة أنجلينا تصاحبها مسألة جنسية أو مغامرة، قد لا تتوقعون أنها صادرة من هذه المرأة، التي أحبها الجميع و الوطن العربي لرقيها في الأفلام السينمائية.

انحراف منذ الطفولة كانت أنجلينا جولي منحرفة جنسياً، منذ أن كانت في الحضانة والصفوف الصغيرة، وتقول: "لقد اخترعت لعبة حيث كنت أقبّل الأولاد ثم نخلع ملابسنا أمام بعضنا البعض. لقد واجهت الكثير من المتاعب! " أقامت علاقة جنسية مع حبيب والدتها في عمر الـ16 عاماً، خانت أنجلينا جولي أمها، ويُقال إنها مارست الجنس مع حبيبها ​أندرة أرتون​، وبعدها إنفصلت والدتها عن حبيبها المزعوم وظلت علاقتها بابنتها جافة لسنوات عديدة، بسبب تصرفات الأخيرة غير المبررة برأي الأم. من جهتها لم تصرح أنجلينا يوماً حول صدق هذه الأخبار إلا أنها سمّت ابنتها الصغيرة فيفيان مارشيل تيمناً بوالدتها، إذ كانت تقول إنها قريبة جداً منها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

أما مصادر أخرى قالت إنها أرادت أن تستغل أطفالها لكي تحسّن علاقتها بها المليئة بالذكريات الأليمة الغريبة. يقول شقيق أنجلينا جايمس إنه لم يكن يعرف بهذه القصة إلا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن توفي الرجل وأكد أنه حزن كثيراً من تصرفها. نشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، تقريراً مفصلاً عن الحياة الجنسية للنجمة العالمية أنجلينا جولي، بعد أشهر من انفصالها عن زوجها النجم العالمي براد بيت. وجاء في تقرير الصحيفة، أن أنجلينا عاشرت 4 رجال وتزوجت 3 منهم، وهم بيلي بوب ثورنتون، جوني لي ميلير وبراد بيت. وعن تفاصيل فقدان جولي لعذريتها، ذكر التقرير أن النجمة الشهيرة كشفت أنها فقدت عذريتها وهي في سن الـ 14، أثناء علاقة غير رسمية مع صديقها الأول، وبمباركة والدتها التي كانت في الغرفة المجاورة لهما وتعلم بما يقومان به.

وحسب ما تم ذكره، أنجلينا وصديقها تناولا كمية من الخمور وفقدا وعيهما، وروت بعدها أنجلينا أن الشعور كان قاسيا للغاية، وأنها شعرت بالرعب الشديد بسبب النزيف وصغر سنها وعدم إدراكها للموقف. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه أنجلينا أنها امتنعت حالياً عن إجراء أي علاقة جنسية، وأنها مستمتعة ومقتنعة بذلك، وتقرأ كتباً عن كيفية تحويل الطاقة الجنسية الى قوة إبداعية خلاّقة وتمارس رياضة اليوغا، عبر اتّباع نصائح مرشد روحي. عاشرت شقيقها قد تستغربون الأمر أو تعتبرون أن هذه الرواية كذبة، إلا أنكم إن بحثتم على محرك غوغل ستجدون أخباراً كثيرة تفيد أن علاقة أنجلينا وجايمس كانت اكثر من علاقة شقيقين إذ شوهدا عدة مرات وهما يقبلان بعضهما البعض، وتحديدا في إحدى حفلات ​الأوسكار​. لم يصرح يوماً أحد الطرفين عن هذه العلاقة، وما يقال عنهما ولم ينفياها حتى، خاصة مع تسريب صور القبلات المتبادلة.

معجبة بممثلة كوميدية كانت أنجلينا جولي معجبة بالممثلة الكوميدية ​روزي أودونيل​ وصرحت روزي في إحدى المرات أن أنجلينا جولي طلبت رقمها، وإتصلت بها عدة مرات وقالت: "كانت تخطط لكي ننتناول العشاء معاً، كنت خائفة قليلاً منها. إنها مخيفة بطريقة جنسية". جرحت حبيبها بالسكين لتشعر بالعلاقة الجنسية معه روت أنجلينا جولي أنه في إحدى المرات لم تكن تشعر بجدية العلاقة الجنسية مع حببيها، وفي لحظة الرغبة في أن تشعر بالقرب منه، أمسكت بسكين وجرحته. فضيحة أخرى خلال علاقتها الطويلة مع الممثل العالمي براد بيت لم يكن جنون أنجلينا جولي أقل من فترات حياتها الباقية، إذ تخبر مصادر مقربة من الثنائي أنهما اتصلا بعارضة الأزياء العالمية ​كارولينا موركوفا​، من أجل ممارسة علاقة جنسية ثلاثية.

وبدأت تظهر إلى العلن بعد أن تباهت كارولينا بهذه القصة التي حصلت معها، ووصلت الاخبار إلى الصحافة التي لم تفوت الفرصة من أجل معرفة التفاصيل كاملة. بعد الطلاق صرحت مصادر مقربة من أنجلينا جولي أنها تتفادى ممارسة الجنس، بعد انفصالها عن زوجها براد بيت، وتركز على أخذ صفوف في رياضة اليوغا لكي تنفس عن حاجات جسمها الجنسية، كما نقلت المصادر عينها أن أنجلينا جولي لا ترغب في شريك في المرحلة الحالية من حياتها، وتركز على الأعمال الخيرية.