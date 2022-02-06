بطل “صراع العروش” يخسر 60 كيلوجراما.. لم يعد أقوى رجل في العالم (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الممثل ولاعب القوة الآيسلندي هافثور بيورنسون خسارته قرابة 60 كيلو جرامًا مؤخرًا، مما غير مظهره بالكامل.

“هافثور”، الذي يعرفه الجمهور بشخصية جريجور كليجان “ذا ماونتن” من المسلسل الشهير “صراع العروش”، فاز سابقًا بلقب أقوى رجل في العالم.

ووفقًا لموقع “CBR” الأمريكي، نشر “هافثور” صورا قبل وبعد التغيير الجذري في مظهره، حيث نشر صورة من عام 2020 في ذروة قوته حيث كان يزن 205 كيلوجراما وفاز للتّو بلقب أقوى رجل في العالم.

ونشر “هافثور” صورة أخرى حالية في 2022 في ذروة لياقته، حيث يزن 145 كيلو جرامًا، بتعليق: “ثور كامل، وأخرى نصف ثور”، في إشارة لشخصية البطل الخارق ثور.

وحقق “هافثور” رقمًا قياسيًا في مايو 2022 عندما قام برفع وزن 501 كيلوجرام، متفوقًا على إدي هول، الملقب بالوحش، ومن المنتظر أن ينافس الأخير “هافثور” في مباراة ملاكمة قريبًا.

ومن المعروف أن هافثور رياضي قوي، حيث بدأ مؤخرًا في التركيز على رياضة الملاكمة، استعدادًا لمنافسة “الوحش”.

وقال “هافثور”: “أنا في دبي منذ 5 أسابيع حاليًا، استعدادًا لمباراتي في 18 سبتمبر/أيلول، وهذه هي مباراتي الثالثة الرسمة في الملاكمة”.

وأضاف، أنه متحمس جدًا لمقابلة “الوحش” أخيرًا، بعد تأجيل مباراته معه نظرًا لإصابة “الوحش”، ولذلك هو مستعد أخيرًا.

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