دعوى قضائية ضد نقيب الممثلين لإلزامه بلجنة معايير أخلاقية ودينية للأعمال الفنية

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بدعوى قضائية ضد رئاسة الوزراء ونقيب الممثلين بالمطالبة بإنشاء لجنة من نقابة الممثلين تضع المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية لأي عمل فني ويلزم الفنان أخذ تصريح من تلك اللجنة قبل الاشتراك في أي عمل فني.

وقال محفوظ في بيان له إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور أعمال فنية لا ترقى إلى مستوي طموح المواطن، وتم التعاون مع بعض المنصات المشبوهة لنشر الفسق والفجور والتعاطف مع المساوئ الأخلاقية من أجل خدمه أغراض استخباراتية كمثال فيلم «أصحاب ولا أعز».

وأضاف قائلا: نقدم هذا الطعن على قرار نقيب الممثلين السلبي بعدم وضع ضوابط للمعايير الأخلاقية والوطنية التي يجب أن يلتزم بها الفنان قبل تقديم أي عمل فني بضروره حصول الفنان على تصريح للفنان داخل وخارج مصر من نقابة الممثلين قبل مشاركة أي فنان في عمل تمثيلي سنيمائي أو مسرحي.

وأردف محفوظ، قائلا: أن المادة 10 من دستور مصر تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمة المواد 31، 47، 48، 50، 51 من دستور مصر، التزام الدولة باتخاذ التدابير للفضاء المعلوماتي والإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون، وحماية الهوية الثقافية.

واستطرد المحامي قائلا إن قانون المهن التمثيلية يفرض ضوابط قانون المهن التمثيلية التي تصرح مواده بهذا المعني المواد 2، 39، 40، 56، 60، 61 من القانون واللائحة الداخلية للنقابة التي تفرض على جميع الفنانين برفع المستوي الفني والمهني الداخل وبينهم وتنظيم الرعاية الاجتماعية والثقافية، والحرص على عدم الخروج على مقتضي الواجب بما من شأنه الإضرار بكرامته أو وفق مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة.

واختتم «محفوظ» دعواه ضد نقابة الممثلين بإلزامها بإنشاء لجنة لوضع ضوابط للمهنة التمثيل يخضع لها كل ممثل في كافة الأعمال الفنية داخل أو خارج مصر ووفق تصريح خاص من تلك اللجنة قبل الاشتراك في أي عمل.

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