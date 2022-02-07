“اقفوا جنب اللاعيبة محدش يدبحهم”.. عمرو أديب يعلق على هزيمة المنتخب ويوجه رسالة للأبطال

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الإعلامي عمرو أديب عن حزنه بعد خسارة منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

خسارة محمد صلاح

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “المواطن المصري محمد صلاح كان كله شوق وأمل أن يقود المنتخب إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة ولكن للأسف الشديد لم يحالفنا التوفيق”.

مشاعر محمد صلاح

وأضاف: “محمد صلاح كان عنده أمل كبير ومشاعر الفوز بكأس الأمم الأفريقية ولكن أنا بقول له أنت بطل ولا تحزن يا صلاح”.

جائزة أفضل حارس مرمى

وتابع: “أقول لأبو جبل أنت أعظم لاعب في كأس الأمم الأفريقية وأحسن حارس، وأنا مش عارف ليه ادوها لحارس السنغال”.

كأس العالم

وأكمل: “بعد خسارة بطولة الأمم الأفريقية بقول للجماهير اقفوا جنب اللاعيبة محدش يدبحهم عملوا اللي عليهم، وإن شاء الله تسعد الأمة المصرية بالوصول إلى كأس العالم”.

وتُوج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماني يهدر ركلة جزاء

وكان ساديو ماني أهدر ركلة جزاء لمنتخب السنغال بالدقيقة 5، حيث احتسب الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ركلة جزاء ضد محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة، وتصدى لها محمد أبو جبل بنجاح.

والتقطت الكاميرات واقعة طريفة بين محمد صلاح وساديو ماني، حيث وجه قائد الفراعنة زميله محمد أبو جبل حارس المرمى حول زاوية تسديد ماني زميله في ليفربول، ليتدخل اللاعب السنغال ويداعب حارس الفراعنة قبل تسديد الركلة.

وتفوق منتخب السنغال مع الدقائق الأولى للمباراة، وكان الأكثر سيطرة على الكرة قبل أن يدخل منتخب مصر المباراة بعد إهدار ركلة الجزاء، ويبدأ في مبادلته السيطرة على مجريات الأمور.

وفي الدقيقة 28، قدَّم محمد صلاح فاصلًا مهاريًّا وراوغ أكثر من لاعب ودخل منطقة الجزاء إلا أنه سدَّد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس إدوارد ميندي بسهولة.

وفي الدقيقة 43، تصدر إدوارد ميندي حارس النغال لفرصة هدف من محمد صلاح الذي تسلم الكرة من الجبهة اليمنى وراوغ المدافع وسدد كرة قوية أبعدها الحارس السنغالي.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح منتخب السنغال على حدود منطقة الجزاء أطاحوا بها خارج المرمى، وواصل لاعبو السنغال هجومهم وسط تألق كبير للحارس محمد أبو جبل.

وأجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر تغييرات بإشراك مروان حمدي ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بدلًا من مصطفى محمد وعمر مرموش وعمرو السولية لتنشيط هجوم الفراعنة.

بعدها أهدر مروان حمدي فرصة هدف مؤكد من عرضية مميزة من أحمد أبو الفتوح، إلا أنه لعبها بجوار القائم، لينحصر اللعب بعدها في وسط الملعب وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي، تصدى محمد أبو جبل لفرصة خطيرة مع بداية الشوط، قبل أن يواصل أبو جبل تألقه في الدقيقة 99 وتصدى لضربة رأس كانت في طريقها للمرمى، لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تراجع مستوى المنتخبين بسبب تأثرهما بتراجع اللياقة البدنية وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يهدر مروان حمدي فرصة هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 116 بتسديدة قوية تصدى لها حارس السنغال إدوارد ميندي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

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