ليفربول يوجه رسالة إلى ساديو ماني ومحمد صلاح بعد نهائي أمم أفريقيا

ابو ظبي - احمد الجزار - هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، لاعبه النجم السنغالى ساديو مانى، بعد قيادته منتخب أسود التيرانجا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخها، متمنين الأفضل لنجمهم الآخر محمد صلاح فيما هو قادم.

وكتب حساب الريدز الرسمى على تويتر: “أسد التيرانجا يفرض سطوته على أفريقيا، كل التهاني لساديو ماني على فوزه رفقة المنتخب السنغالي بكأس الأمم الأفريقية 2021، ونتمنى لمحمد صلاح الأفضل فيما هو قادم”.

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماني يهدر ركلة جزاء

وكان ساديو ماني أهدر ركلة جزاء لمنتخب السنغال بالدقيقة 5، حيث احتسب الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ركلة جزاء ضد محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة، وتصدى لها محمد أبو جبل بنجاح.

والتقطت الكاميرات واقعة طريفة بين محمد صلاح وساديو ماني، حيث وجه قائد الفراعنة زميله محمد أبو جبل حارس المرمى حول زاوية تسديد ماني زميله في ليفربول، ليتدخل اللاعب السنغال ويداعب حارس الفراعنة قبل تسديد الركلة.

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