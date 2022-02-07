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شاهد.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ديميت أوزديمير، في الصورة بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير حيث ارتدت توب باللون الأحمر و تركت شعرها بشكل انسيابي ، مما أثار إعجاب متابعيها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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