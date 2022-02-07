أسماء أبو اليزيد تشارك كواليس مسلسل الجسر

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت أسماء أبو اليزيد، في الصور من كواليس مسلسل الجسر بصحبة نيللي كريم و عمرو سعد مما أثار إعجاب متابعيها. يذكر أن روجت أسماء أبو اليزيد لمسلسل “الجسر” وكتبت معلقة من خلال الصور: هلال و زينة مسلسل #الجسر.

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