مثل أمام العندليب وأبكي الرئيس السادات.. وفاة المخرج أحمد يحيى بعد صراع مع المرض

ابو ظبي - احمد الجزار - غيب الموت المخرج أحمد يحيى عن عمر يناهز الـ 78 صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض حيث كان يتواجد بمستشفى مصر الدولي، حسب ما أعلن شقيقه معتز يحيى.

وأعلن عن الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة العصر على الراحل من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأحمد يحيى ابن صعيد مصر انطلق في مشواره الفني وهو طفل حينما شارك كممثل مع عبد الحليم حافظ في فيلمي “حكاية حب” و”البنات والصيف”، ويبدو أن الأمر كان مرتبطا به منذ الصغر.

وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1968 من شعبة الإخراج، وعمل مساعدا للعديد من المخرجين الكبار أبرزهم حسين كمال ومحمد عبد العزيز.

وقدم الراحل على مدار تاريخه ما يقرب من 50 عملا فنيا، كان آخرهم قبل 12 عاما حينما أخرج مسلسل “نعم مازلت آنسة”، واعتبر المخرج المفضل للثنائي رشدي أباظة وفريد شوقي.

وقدم مع ملك الترسو فريد شوقي العديد من الأعمال الفنية في مشواره الفني، أبرزها “حكمت المحكمة” و”الموظفون في الأرض” و”الخادم”، كما كان له العديد من الأعمال الأخرى، أبرزها “انتحار صاحب الشقة” و”كراكون في الشارع” و”حتى لا يطير الدخان”.

ولفيلم “لا تبكي يا حبيب العمر” الذي أخرجه الراحل ولعب بطولته فريد شوقي قصة خاصة، حيث ظل في دور العرض لـ30 أسبوعا، بسبب النجاح الجماهيري الذي حققه، وقيل إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قال لفريد شوقي إنه بكى بسبب هذا الفيلم.

نجوم الفن ينعون المخرج الراحل

نعى عدد من نجوم الفن المخرج أحمد يحيى الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ومن هؤلاء النجوم المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال الذي نعي وفاة المخرج أحمد يحيي، وكتب عبر فيسبوك:”رحم الله المخرج المصري الكبير أحمد يحيى صاحب أفلام جميلة وناجحة الأستاذ أحمد يحيى عمل مثلا (حتى لا يطير الدخان )و(كراكون في الشارع) و(ليلة بكى فيها القمر) وغيرها وغيرها.

وتابع قائلا: “مخرج مختلف ومميز وقريب من مزاج الناس وقدم أفلامًا جيدة رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه.

ونعى الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم المخرج أحمد يحيي عبر فيسبوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون المخرج الكبير أحمد يحيى في ذمة الله.

وقدمت الإعلامية إيمان أبو طالب التعازي عبر حسابها على الإنستجرام قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي المخرج الكبير أحمد يحيى أخو صديقي وجاري العزيز معتز الله يرحمه ويغفر له .

وقدم المخرج أحمد يحيى العديد من الأفلام البارزة خلال مشواره السينمائى منها “العزاب امرأة” بطولة محمود ياسين ونيللى، و”رحلة النسيان” بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و”لا تبكى يا حبيب العمر” بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و”ليلة بكى فيها القمر” بطولة صباح وحسين فهمى، و”غدا سأنتقم” بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى.

كما قدم أيضًا أفلام “حكمت المحكمة” بطولة فريد شوقى وماجدة الخطيب ويسرا وليلى طاهر، و”حب لا يرى الشمس” بطولة نجلاء فتحى، فريد شوقى، محمود عبد العزيز، صفية العمرى، “حتى لا يطير الدخان” بطولة عادل امام وسهير رمزى، وكاركون في الشارع” بطولة عادل إمام ويسرا، و”يا عزيزى كلنا لصوص” بطولة محمود عبد العزيز وليلى علوى، و”الصبر في الملاحات” وغيرها من الأفلام.

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