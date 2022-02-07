وزيرة الثقافة تنعى الشقيق الاكبر للموسيقار عمر خيرت والاوبرا تقرر تاجيل حفليه

تنعى الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانينوالعاملين الشقيق الاكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الاوبرا امينة خيرت المهندس ابو بكر خيرت على خيرت الذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عام بعد صراع طويل مع المرض .

وقررت ادارة الاوبرا تاجيل حفلى الموسيقار عمر خيرت اللذان كان من المقرر اقامتهما يومى الخميس والجمعة 10، فبراير الى موعد يتم تحديده لاحقا .