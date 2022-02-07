لجنة الكتاب والنشر بالمجلس تناقش مستقبل الكتاب الجامعي.. الاثنين 21 فبراير

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تعقد لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور خالد العامري، ندوة "مستقبل الكتاب الجامعي"؛ وذلك في تمام الرابعة مساء الإثنين الموافق 21 فبراير الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويدير المائدة: الدكتور فتحي عبد الهادي، ويشارك بها: الدكتور هشام فاروق، والدكتور فادي الأمير.
تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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