بعد أن غابت عن دعمه وإلغاء متابعة بعضهما.. حقيقة انفصال أبو جبل عن زوجته الجزائرية!

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الجزائرية سمارة يحيي زوجة حارس مرمى المنتخب الوطني التريند اليوم، بعد انتشار شائعات عن انفصالها عن زوجها بعد زواج لم يدم سوى عدة أشهر فقط.

سمارة تغيب عن دعم أبو جيل

أثارت ملكة جمال الجزائر في 2019، الجدل خلال الأيام الماضية بعد ان غابت عن زوجها محمد أبو جيل بعد تألقه للافت للنظر خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت أمس بخسارة المنتخب في النهائي بضربات الجزاء أمام منتخب السنغال.

وبعيدًا عن المشكل بينهما، قام عدد كبير من المشجعات بالبحث عن زوجة أبو جبل بعد أن لفت الأنظار بوسامته في البطولة.

وبات محمد أبو جبل الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين بعض الفتيات اللاتي أبدين إعجابهن بتألق حارس كبير، وبين البحث عن زوجته، التي فازت بلقب ملكة جمال الجزائر، في وقت سابق، خاصة أن الأمر اندلع مؤخرا، وأكده بعض الرواد.

أبو جبل زوجته يلغيان متابعة بعضهما

ويعود الأمر إلى ما حذف الثنائي الصور التي جمعتهما سويًا، مؤخرًا من حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إلغاء متابعة كل منهما للآخر.

ومؤخرا شاركت الأميرة سمارة يحيى، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة جديدة لها، وعلقت عليها: «كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل».

وعلى الفور تفاعل المئات من المتابعين مع الإطلالة وما دونته، فعلق البعض: «المسامح كريم، روحي صالحي جوزك وارجعي»، وتابع آخر: «ارجعي لـ أبو جبل، كنتوا حلوين سوا»، وتساءل أحد المتابعين: «ليه انفصلتوا»، الأمر الذي أثار الجدل حول حقيقة انفصال الثنائي.

صديقة مقربة تكشف حقيقة انفصال أبو جبل عن زوجته

وكتبت البلوجر الشهيرة رانيا يحيى، منشورا أكدت فيه أن أمر الطلاق شائعة، وأن حذف الثنائي لصور بعضهما أمر طبيعي لأي خلاف، لكن الأمر لم يصل للطلاق.

زواج أبو جبل وسمارة يحي

وكان الحارس المصري محمد أبو جبل، عقد قرانه على الأميرة سمارة يحي، في أبريل الماضي، بحضور نجوم نادي الزمالك، وأصيب العروسين بعد الحفل بكورونا، عقب زواجهما.

من هي سمارة يحيى زوجة أبو جبل؟

– يبلغ عمرها 28 عاما.

– حصدت لقب ملكة جمال الجزائر والعرب في المسابقة التي أقيمت في مصر عام 2019.

– اختيرت بين 200 متسابقة، لتكون ضمن 16 واحدة فقط تأهلن للمسابقة.

– حصلت على بكالوريوس في التجارة والتسويق.

– درست في إنجلترا اللغة الإنجليزية، وفنون الاتصال في أمريكا.

– مثلت سمارة يحيى، منطقة بومرداس بالجزائر في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

– تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية، ولديها عدد منها خاص بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.