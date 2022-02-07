المطربه ايه عبد الله تطرح اغنيه اصعب احساس عبر موقع اليوتيوب

طرحت المطربه ايه عبد الله اغنيه حديد بعنوان اصعب احساس وهي اغنيه الالبوم من كلمات سالم الشهباني والحان كريم نيازى وتوزيع عمر اسماعيل ومدير التصوير هيثم كئه ومونتير احمد سليمان ومصطفى النسر اشراف حسن غريب اخراج نهاد كمال حيث تم تصوير الفيديو كليب في جبل الملح ببورسعيد

واعربت المطربه ايه عبد الله عن سعادتها البالغه بتصوير الكليب في منطقه جبل الملح ببورسعيد و التي بكونها تكون اول مطربة تصور فيديو كليب في هذا المكان الساحر بمنطقة جبل الملح ببورسعيد حيث تظهر الاغنيه جمال المكان و يظهر جمال بلدنا الحلو واظهار صوره جميله عن مصرنا الحبيبه وقدمت المطربه ايه عبد الله واجب الشكر لفريق العمل الذى تعاون لاخراج الكليب وانهم تعبوا من اجل ذلك لكي يخرج بالشكل الحلو ده والحمد لله علي ذلك

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