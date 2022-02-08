وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المطرب هيثم سعيد، وفاة الفنان جرير منصور، اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض.

ونشر هيثم سعيد خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، مجموعة صور للراحل، وعلق كاتبًا: توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما أكدت شقيقته سهر منصور، خبر وفاة الفنان، وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: أبويا وأخويا وحبيبي منصور في ذمة الله.

وقبل أيام، طالب ياسر منصور، شقيق الفنان الراحل الدعاء له من قبل جمهوره، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: جرير منصور.. هو الأخ والحبيب والصديق.. أخي حبيبي.. في حالة حرجة أدعوا له بالنجاة والشفاء.

يشار إلى أن آخر أعمال جرير منصور مشاركته في مسلسل رحيم بطولة الفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، وشارك فيه أيضًا كلًا من: الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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