أبو جبل يكشف عن أصعب موقف تعرض له والذي تسبب في بكاء أهله أمام بيته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، إن الفريق تعرض لظروف صعبة للغاية قبل وأثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وروى أبو جبل خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر أصعب المواقف التي واجهها قائلا: “قبل أن أتحرك من بيتي في القاهرة كنت مصابا بكورونا، وزارني أهلي لكن منعتهم من الدخول بسبب الإصابة وكلهم بكوا وأنا أنظر لهم من خلال باب بيتي.”

وأضاف: “الموقف كان صعبا عليهم، لكن قلت لهم لا تقلقوا وأنا سأشفى خلال ثلاثة أيام أو يومين وأشارك في البطولة.”

وردا على سؤال هل تدربت وأنت مصاب بكورونا؟ أجاب: “تدربت وأنا مصاب وكابتن عصام الحضري لا يغير نظامه، وأنا وهو أصبنا بكورونا لكن بدون أعراض. وكنا نجري مسحة في الصباح قبل التمرين ومسحة في المساء، وفي اليوم الأخير قبل السفر أجريت لي 4 مسحات كانت سلبية.”

يذكر أن محمد أبو جبل حصل على لقب رجل مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، وذلك بعد تصديه لركلة جزاء من قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، وركلة ترجيح من بونا سار.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء مشاركتها بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع في مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذي قدموه في البطولة.

وحصل المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز الثاني والميداليات الفضية في كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد الخسارة أمام السنغال بنتيجة (2 – 4) بركلات الترجيح.

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