الصيف المقبل.. بدء تصوير الجزء السادس من فيلم الرعب Scream

سيبدأ إنتاج الجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب Scream، خلال الصيف المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققه الجزء الخامس من العمل الذى وصل دور العرض في 20 يناير الماضى، بدور العرض المختلفة حول العالم.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم تكشف شركة Paramount Pictures أي معلومات حول الجزء الجديد بالرغم من الإنتهاء من كتابة العمل، من قبل المؤلفين جيمس فاندربيلت وجاي بوسيك.

فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.