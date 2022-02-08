ننشر موعد ومكان جنازة الفنان جرير منصور

تقام اليوم صلاة الجنازة على الفنان جرير منصور بعد صلاة الظهر من مسجد الصلاة بالهرم ، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة .
وكان قد نشر الفنان هيثم سعيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض.
وقال هيثم سعيد : "توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتيرة من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
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