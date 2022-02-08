هيفاء وهبي تتابع حلقة أبو جبل مع عمرو أديب

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بفيديو جديد عبر قصتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر في الفيديو أن هيفاء وهبي تتابع حلقة اللاعب محمد أبو جبل، لاعب منتخب مصر، مع الاعلامى عمرو أديب.

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