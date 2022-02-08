تداول فيديو مثير لميريام فارس في دبي.. وصلة رقص نارية تلهب مسرح...

نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، فيديوهات من الحفل الذي أحيته أمس الأحد في الإمارات على مسرح "إكسبو دبي 2020".

ونجحت فارس في أن تأسر القلوب خلال حفلها الأخير بمسرح ساحة اليوبيل، حيث لفتت أنظار الجمهور بصوتها الرائع وأغانيها الجميلة، وتألقت باستعراضها المميز على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية.

وقدمت مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة، كما أدت رقصات متعددة بفستان يبدو أنها اختارته خصيصا ليتناسب مع حركاتها الراقصة.

وفي مقابلة قبل الحفل، عبرت فارس عن سعادتها بالحشد الجماهيري من مختلف الجنسيات العربية والعالمية، وقالت إنها فخورة بتقديم حفل غنائي عالمي على أرض عربية في الإمارات عبر "إكسبو 2020 دبي".

يذكر أن النجمة اللبنانية كانت قد طرحت مؤخرا كليب أغنية "معليش" باللهجة المغربية، مثيرة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها رقصة أمازيغية مرتدية ملابس وطنية تقليدية.