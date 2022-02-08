علاقة اَثمة وزواج إجباري.. أسرار جديدة تكشف خفايا “مذبحة الزمالك”

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت واقعة المذبحة الأسرية بالزمالك، حالة من الحزن الشديد بين شوارع الحي الهادئ، وتناثرت الأقاويل والروايات على ألسنة الكثيرين من وقت وقوع الجريمة، لغموض بعض تفاصيل الحادث البشع.

القصة كاملة لمذبحة الزمالك

بدأت القصة في مركز المنصورة، بشكوك أسرة الضحية «نور .غ» حول وجود علاقة عاطفية تربطها بشاب يدعى «شمس الدين»، يملك شركة استيراد وتصدير، وبعد تأكد أسرة الفتاة من هذه العلاقة قاموا بإجبار الشاب بالزواج منها، بالإضافة إلى كتابة قائمة كبيرة لصالح نجلتهم.

«الزواج الإجباري» الشرارة الأولى لمذبحة الزمالك

ومنذ 20 يوماً تم عقد قرانهما، لكن الشاب ملأ الغضب قلبه وقرر الانتقام من الفتاة وأسرتها، خاصةً بعدما أُجبر على شراء شقة للزواج بمنطقة الشيخ زايد.

استغل الشاب هذا اللقاء التي دعت لها شقيقة المتهم “مطلقة” العروس وأسرتها بشقتها في منطقة الزمالك، لتكون فرصة للانتقام، كما دعا طليق شقيقته نظراً لقوة علاقته بأسرة الفتاة، بحجة إنهاء إجراءات حفل الزفاف.

قضية هتك عرض

وأوضحت التحريات أن الواقعة التي راح ضحيتها 4 أشخاص بالإضافة لمنفذ الجريمة تعود بدايتها إلى علاقة بين المتهم المدعو «شمس الدين»، والمجنى عليها «نور» التي تقطن بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حينما قامت «نور» برفع قضية في النيابة ضد «شمس الدين»، «واتهمته بهتك عرضها»، التي أحيلت للمحكمة وتم تحديد 26 فبراير 2022 لتكون أولى جلسات محاكمته بتهمة هتك عرضها.

كاميرات المراقبة ترصد «حقيبة الموت»

حضر «شمس» إلى شقة شقيقته قبل انعقاد اللقاء، حاملا حقيبةً كبيرة يومها بها بندقية آلية أخفاها بالمسكن، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة بالمنطقة.

سفاح الزمالك قتل 4 أشخاص ثم انتحر

وبعد ساعات قليلة جاء جميع المدعوين العزومة، وأثناء الجلسة ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط المتهم غضبًا، وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًا نحو السيدة طرف النزاع معه، ثم لما حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: القاتل «شمس الدين شريف» 28 عامًا، الزوجة الضحية «نور الله الغزالي» 21 عامًا، وحماته «منى موسى» 53 عامًا، وشقيقة المتهم المجني عليها «شيرين شريف» 42 عامًا، وطليق شقيقة المتهم «خالد. م» بالغ من العمر 53 سنة، وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم.

الجدير ذكره أن المتهم دائم لحمل السلاح، كما أنه يتعاطى مخدر الشابو منذ سنوات وقد سبق إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ 3 أشهر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال سبعة منهم ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين.

وتواصلنا مع شقيق «خالد .م» أحد ضحايا مذبحة الزمالك الذي لقى مصرعه على يد “شمس الدين” شقيق طليقته.

يقول «حمادة .م» الشهير بـ«ياهو»: خالد تمت دعوته على العشاء من قِبل شقيق طليقته، لإنهاء خلاف بين شمس وأسرة زوجته بسبب كتابة قائمة كبيرة عليه، وللاتفاق حول إنهاء إجراءات الزواج، وذلك نظراً لقوة علاقته بأسرة الزوجة.

ويتابع حمادة: “علمنا بوفاة خالد عن طريق المستشفى، والقاتل شمس مدمن شابو ودائما يحمل سلاحا، وقتل أخويا غدرا”.

وكانت النيابةُ العامةُ قد ندبت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية خلال إجراء المعاينة؛ لفحص السلاح والذخائر والأظرف الفارغة، ولأخذ عينات دماء من مسرح الواقعة والجثامين لإجراء المضاهاة اللازمة، وتحفظت على مسرح الواقعة.

وتبين من فحص تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة بحانوت مجاور للعقار محل الواقعة دخول المتهم إلى العقار حاملًا الحقيبة الكبيرة، وقد ندبت النيابةُ العامة الأطباءَ الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

شقيقة العروس تكشف تفاصيل جديدة

وكشفت منة، شقيقة الشابة، نور الله، ضحية مذبحة الزمالك، تفاصيل مقتل شقيقتها وأمها وشقيقته وطليقها، على يد زوج أختها المتهم، رميا بالرصاص، ثم انتحاره.

وعلى حسابها في “فيسبوك”، قالت منة: “لكل الناس اللي سالت عليا أنا كويسة بس مش عارفه ولا قادره اتكلم، معلش انا آسفة..بس عندي طلب يا ريت نسأل بدل ما كل واحد بيألف حكاية، واللي متأكد من اللي حصل يا ريت يدخل يعدل المعلومة للي ميعرفش..الميت ليه حرمته يا ريت نقدرها..الكلام دا للبوستات بتاعة الحدث مش لحد بذاته”.

وأضافت: “للعلم هو قتل أختي ووالدتي وأخته و طليق أخته، وانتحر لما الشرطة اقتحمت مش عشان يحصلها عشان ملقاش مفر..ربنا ما يسامحه أبدا، وأنا عمري ما هسامح اللي عمل كده، فأهلي اللي مكنش ليا غيرهم”.

وتابعت: “وللعلم، برضه هي كانت رايحة تجيب عفش شقتها وبتجهز فعلا مش لخلافات، والكلام اللي بيتقال، وهو اللي طالب كده والجريمة مع سبق الإصرار.. أظن انا وضحت كل شيء، ولو على أنه مختل، هو مش مختل..هو اتضح أنه كان بيشرب مخدرات..معدش عندي كلام أقوله غير ربنا المنتقم الجبار”.

جلسة صلح

كما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية أن «شمس الدين» كتب كتابه على «نور» يوم 17 يناير 2022 من أجل التصالح، وقام أصدقاء «شمس الدين» بمعايرته قائلين: «إنت لبستها خلاص»، أما عن التفاصيل الكاملة لما حدث داخل شقة الزمالك فكانت بدايتها حينما دعا «شمس الدين» «نور» لشراء مستلزمات شقتهما الجديدة من القاهرة حضرت والدة نور لتكون معهما أثناء الشراء وبعد وصولهما القاهرة اتجه الثلاثة لشقة شقيقة «شمس الدين» بالزمالك من أجل إنهاء القصة والتنازل عن القضية والطلاق فاحتدم الخلاف بين المتهم وزوجته ووالدتها.

وأثناء تواجد الجميع داخل الشقة كان المتهم يخبئ في الشقة حقيبة بها بندقية آلي دخل إحدى غرف الشقة من أجل إحضار البندقية فحاولت شقيقة المتهم منعه من حمل السلاح أطلق المتهم رصاصتين على شقيقته ورحلت على الفور، وكان طليق شقيقة «شمس الدين» متواجد معهم داخل مسرح الجريمة وهو كبير عائلتهم وقد حضر من أجل وضع حلول لهذه المشكلة ولكنه تلقى 3 رصاصات عندما حاول منع المتهم ورحل طليق شقيقة المتهم هو أيضا على الفور.

وأشارت التحريات إلي أن المتهم جلس بعدها مع زوجته وأمها لقرابة ساعتين وبدأ يهددهما بالتسبب في رحيل شقيقته وطليقها فأطلق رصاصة بقدم زوجته، وقامت زوجة المتهم بمباغتته وأرسلت رسالة لشقيقها بالمنصورة وكتبت فيها:«الحقنا إحنا مخطوفين» ثم أرسلت له اللوكيشن الذي يظهر مكانهما، وحينما علم والد «نور» بالواقعة الذي يسكن بمنطقة فيصل في الجيزة قام الوالد بإبلاغ الشرطة وبالفعل ذهبت لمكان الواقعة.

وتابعت رواية التحريات: «أنه بعد شعور المتهم بتواجد الشرطة خلف باب الشقة قام بإطلاق الرصاص على زوجته ووالدتها، ثم أطلق النيران على نفسه ليرحل وبجواره زوجته. الشرطة نقلت والدة نور للمستشفى مصابة ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك».

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