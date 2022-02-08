سمارة زوجة أبو جبل تكشف حقيقة انفصالهما في أول تعليق لها

ابو ظبي - احمد الجزار - فتح حارس مرمى نادي الزمالك، محمد أبو جبل، التكهنات حول انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، وذلك بعد أن قام بإلغاء متابعتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولم يكتف محمد أبو جبل، بذلك بل قام بحذف صورها معه من على حسابه، بينها صورته مع زوجته التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري حيث كان يهنئها بعيد الفطر.

وقامت زوجة أبو جبل بإلغاء متابعته هي الأخرى على إنستجرام وقامت بحذف صورهما معا.

وقد انطلقت أنباء عن انفصال الثنائي محمد أبو جبل و الأميرة سمارة يحيى، خلال الأيام الماضية خاصة بعد أن غابت سمارة عن دعمه خلال مشاركته وتألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أول تعليق من زوجة أبو جبل عن انفصالهما

وقالت سمارة، في تصريحات صحفية، إنها مصدومة مما تقرئه ومن كمية الرسائل التي أرسلت لها فما حدث بينها وبين أبو جبل خلاف عادي بين أي زوجين ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت الأميرة سمارة ملكة جمال العرب السابقة لعام ٢٠١٩ عن السبب في كمية الأخبار الزائفة التي نشرت والاهتمام المبالغ فيه، والتحليلات التي أكدت على طلاقهما رغم أن ذلك لم يحدث، وذلك وفقًا لبوابة “أخبار اليوم”.

جدير بالذكر أنه قد حكمت بعض المواقع على علاقة الحارس المصري محمد أبو جبل وزوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، بالانفصال، وذلك لتوتّر علاقتهما منذُ فترة، ترقّبها الكثيرين من المُتابعين.

وزاد الشكوك حول توتّر علاقة الثنائي، بعدما ألغى محمد أبو جبل متابعة زوجته الأميرة سمارة، على جميع منصّات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حذف أبو جبل لجميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما، وقامت هي الأخرى بخطوة مماثلة.

يُذكر أنَّ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، قد عقد قرانه من الجزائرية أميرة يحيى سمارا ملكة جمال العرب لعام 2019، في إبريل من العام 2021، في حفل عائلي بأحد فنادق التجمع.

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