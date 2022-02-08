لن تصدق من يكون .. هذا الفنان المصري الشهير ألقته أسرته في القمامة فأصبح أشهر لاعب وأصيب بالسرطان فترك التمثيل واتجه للطب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يوسف منصور ممثل ولاعب كونغ فو مصري ، يعد واحدا من أهم نجوم الاكشن في السينما المصرية فترة التسعينات ، واشتهر في معظم أفلامه بلقب"منصور" .

اشتهر بأداء أدوار الحركة والفنون القتالية من خلال أدواره في الأفلام ، واصفاً نفسه بأنه ممثل غير جيد وغير راضي عن أدائه بالرغم من إثبات موهبته الفنية وتألقه في نوعية جديدة من الأدوار ، واجه صعوبات كثيرة في حياته أبرزها إصابته بالسرطان ، وفي هذا المقال سنتعرف أكثر على أهم المحطات في حياة الفنان يوسف منصور .

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مولد ونشأة الفنان يوسف منصور

ولد يوسف منصور في 16 من إبريل عام 1966، في القاهرة وبالتحديد في منطقة شبرا ، والدته كانت في حالة متعثرة أثناء ولادته ، آ فقررت جدته التضحية به حتي تعيش الأم ، وعند ولادته تم إلقائه في القمامه ، ولكنهم فوجئوا بأنه على قيد الحياة.

هجرته إلى أمريكا هاجر يوسف منصور إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته في التاسعة من عمره، وقد واجه العديد من التنمر بسبب نحافته الشديدة في مرحلة الطفولة، لدرجة أن الأطباء أجمعوا على عدم قدرة جسده على نمو اي عضلات به حتى سن 15 سنة ، لذلك كان يوسف منصور يتناول فيتامينات وإجراء بعض التدريبات حتى تكونت عنده عضلات ، وكانت معجزة بالنسبة له .

لاعب كونغ فو بدأ يوسف منصور بممارسة رياضة التايكوندو ووصل فبها لمرحلة لا يمكن تخطيها بسبب ضعف قوته الجسمانية ، فتركها واتجه إلى ممارسة رياضة الكونغ فو ، احترف يوسف منصور رياضة "الكونغ فو" في الصين وأمريكا وأصبح من أشهر لاعبي الكونغ فو واكتشف أنها طريقه حياة وليست مجرد لعبة ، ومجالات القوة فيه تتجاوز القوة الجسمانية، كما أنه يتوقف على الحيوان الشرس الذى يحبه كل شخص، فهو مثلا أحب القط الأسود، بينما أحب بروسلى القط والتنين.

بداية مشواره الفني دخل يوسف منصور الفن عن طريق الصدفه حينما عرض عليه المخرج إبراهيم عفيفي المشاركة في الفيلم السينمائي "العجوز والبلطجي" عام 1989، وقدم في الفيلم شخصية "حسن"، والفيلم من بطولة "كمال الشناوي، صلاح قابيل، مديحة كامل" ومن تأليف ماجدة خير الله وإخراج إبراهيم عفيفي، ويعد هذا الفيلم من أهم أعماله السينمائية رغم قلة مساحة دوره في الفيلم.

أهم أعماله الفنية في عام 1990، قدم يوسف منصور مسرحية "سوق الحلاوة"، بطولة الفنانة نيللي وعبد المنعم مدبولي، ومن تأليف أحمد هيكل وإخراج السيد راضي، ثم انطلق بعدها في فيلم "قبضة الهلالي"، بدور صابر الهلالي.

قدم الفنان يوسف منصور عدد من الأعمال الفنية وصل عددها إلى 14 فيلم من أشهرها "جحيم امرأة"، و"الشرس"، و"لا يا عنف"، ميكانيكا ، وغيرها من الأفلام.

يوسف منصور ليس فقط ممثلا ولاعب كونغ فو، فهو أيضا أخرج وألف وأنتج 3 أفلام "البلدوزر" عام 1992، و"قط الصحراء" عام 1995، و"بدر" عام 2001.

إصابته بالسرطان في عام 2006 قال يوسف منصور إنه أصيب بتهتك فى الأعصاب والمفاصل، بسبب كثرة تدريبات الكونغ فو، التي كان يقوم بها، وإصابته بمرض السرطان، الذى كان سببا فى ابتعاده عن التمثيل.

وقال يوسف منصور، في أثناء لقائه خلال برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع علي قناة "دي إم سي": "فترة علاجه كانت في ألمانيا، والأطباء كانوا يأخذون عينة من الدم ويفصلون كرات الدم البيضاء عن الحمراء، لتدخل معمل خلايا مثل إجراء التطعيم، ثم يوضع المريض تحت جهازين وعن طريق المغناطيس يتم قتل الخلايا".

اتجاهه لمجال الطب واضاف قائلا : "انشأت شركة في ألمانيا لهذا الشأن، وتركت الرياضة والتمثيل واتجهت للجانب الطبي، وفتحنا فرعا بمصر وكنا ننظم مؤتمرات، حتى نعطي أملا للناس في العلاج، وحينما عدنا إلى ألمانيا، تم إيقافنا لأن شركات الأدوية لا تريد ذلك".

المصدر: مصراوي