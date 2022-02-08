وزيرة الثقافة ترأس الجلسة الأولى لاجتماع مجلس امناء المركز القومى للترجمة بتشكيله...

* عبد الدايم : ضرورة التكاتف لمواصلة الرسالة الثقافية والتنويرية للقومى للترجمة

تراست الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجلسة الاولى لاجتماع مجلس أمناء المركز القومى للترجمة بتشكيله الجديد للوقوف على الانجازات السابقة ومناقشة خطة الإنتاج والتطوير فى الفترة المقبلة .

وفى بداية الاجتماع رحبت وزيرة الثقافة باعضاء المجلس ، واكدت انهم يمثلون خبرات عريضة ومتميزة في مجال الثقافة والترجمة والفنون والنشر والعمل القومي البناء ، مشيرة الى ضرورة التكاتف للنهوض بالمركز ومواصلة رسالته الثقافية التنويرية ، وعبرت عن حزنها الدكتور جابر عصفور أحد كبار المفكرين والرمز البارز للثقافة والتنوير في مصر والعالم العربي والذي بدأ حلمه بالمشروع القومي للترجمة بصدور أول كتاب للمشروع عام ١٩٩٥ وكان عنوانه "اللغة العليا" تأليف الناقد الفرنسي الشهير چون كوين وترجمة الدكتور أحمد درويش.، متابعة انه صاحب انجاز الألف كتاب ومؤسس المركز القومي للترجمة في أكتوبر عام ٢٠٠٦ والأب الروحي لكل العاملين به ، وصاحب الأثر الثقافي العميق في تكوين وجدان آلاف المثقفين في مصر والعالم العربي منذ أن تولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٩٣ باعتباره خالد بفكره ومؤلفاته وإنجازاته ، ودعت الحضور للاستمرار على نهجه واستكمال مشروعه ولوقوف دقيقة حدادًا حزنا على الراحل الكبير .

وخلال الاجتماع تمت مناقشة جدول الاعمال والذى تضمن :

أولا: تقرير عن أعمال ٢٠/٢١ وشئون الترجمة وشمل خطة الترجمة ، حقوق الملكية الفكرية وضمت عدد الكتب التي مدت حقوق ملكيتها الفكرية حتى الآن ووصلت الى 105 كتابا بين كتب صدرت ومدت حقوقها للبيع وكتب طرف قسم التصحيح وصدر أغلبها واتيحت في معرض الكتاب وكتب أخرى مدت لاستيفاء إجراءات التعاقد القانونية مع المترجمين ، مبادرة كشاف المترجمين بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في جميع محافظات مصر وإهداء الفائزين اصدارات المركز مع وضع خطة لتدريبهم تمهيدا للتعاقد معهم فيما بعد ، الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ، اعتماد لائحة الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية ومناقشة رفع فئات مكافأة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية ، شروط الترجمة للغير ، لائحة مكتبة المترجم ، إهداء اصدارات المركز مطبوعة بطريقة برايل لمكتبات جامعتي القاهرة وعين شمس والمجلس القومي لشئون الاعاقة، مكتبات تونسية، معهد الدراسات الدبلوماسية، المركز المصري في نواكشوط موريتانيا، البرتغال، جنوب السودان، حياة كريمة، موضوعات الهيئة الاستشارية وسياسة الترجمة للمركز ، مشروع الترجمة عن اللغة العربية والموافقة على ترجمة الطوق والأسورة ليحيى الطاهر عبدالله وخيال الحقل لعبد التواب يوسف إلى الروسية ضمن الاحتفال بعام التبادل الإنساني المصري الروسي، مشروع منح الترجمة من العربية إلى اللغات الأدنبية بشكل تنافسي ، الاحتفال بمئوية: محمد عفيفي 25 فبراير ، دنيس چونسون-ديفيز 21 يونيو وذكرى مولد الدكتور جابر عصفور 25 مارس 2022 ، مقترح جوائز المركز في الترجمة ويشمل الجائزة الكبرى جائزة رفاعة الطهطاوي عن مجمل الأعمال، جائزة جابر عصفور في الآداب، جائزة جمال حمدان في العلوم الاجتماعية، جائزة سميرة موسى في الثقافة العلمية، جائزتي ثروت عكاشة في ترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها وجوائز الترجمة للشباب ثلاثة مراكز ، فحص مقترحات الترجمة المقدمة للمكتب الفني في الفترة من 2018 إلى 2020، مشروع للترجمة مباشرة عن الأمهرية .

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات ، الدكتورة رنا حتة معاون الوزير الاتصالات للشئون الفنية ، الاعلامى نشأت الديهي. بالانابة عن رئيس مجلس الأعلى للإعلام وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا بتشكيل مجلس امناء المركز القومى للترجمة في 31 أكتوبر 2021 برئاسة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويضم أعضاء بحكم مناصبهم وهم وزير الخارجية أو من ينوب عنه ، وزير التعليم العالي أو من ينوب عنه ، وزيرة التعاون الدولي أو من ينوب عنه ، وزير الإتصالات وتكنولوچيا المعلومات أو من ينوب عنه ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو من ينوب عنه ، رئيس اتحاد الناشرين ومدير المركز الى جانب أعضاء بصفتهم الشخصية وهم الدكتور جابر إحمد عصفور (رحمة الله) ، الدكتور محمد محمدعناني (عضوية سابقة) عميد المترجمين في مصر ، محمد سلماوي (عضوية سابقة) الكاتب الكبير ورئيس اتحاد الكتاب الأسبق ، الدكتورة هدى وصفي الناقدة والأستاذة الجامعية ومدير مركز الهناجر الأسبق ، عصام السيد المخرج المسرحي القدير، السفيرة مشيرة خطاب صاحبة العمل الوطني المتميز في مجالات الدبلوماسية والأمومة والطفولة، والتعليم، وحقوق الإنسان

بالاضافة الى الدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي والأستاذ الجامعي صاحب الاسهامات في مجالات النقد الأدبي والترجمة والعلوم التربوية، والمعني بقضايا الوطن العربي ( لبنان ) والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمي الشاعرة، والأديبة والفنانة التشكيلية ( الامارات ) .