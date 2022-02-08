وزيرة الثقافة وأشرف زكي وأحمد أدم يشاركون في عزاء جلال الشرقاوي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أقيم مساء الثلاثاء 8 فبراير، عزاء الفنان والمخرج جلال الشرقاوي من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان في مقدمة الحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان أشرف زكي والفنان أحمد آدم.

ورحل المخرج جلال الشرقاوي عن عالمنا يوم الجمعة عن عمر ناهز 87 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا حيث أصيب يوم 24 يناير الماضي وتم نقله إلى المستشفى وتدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشيعت جنازة الراحل جلال الشرقاوى بعد صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى بالمهندسين وسط حضور أسرة الراحل، وعدد من الفنانين على رأسهم، ياسر جلال، محمد رياض، أحمد شاكر عبد اللطيف، مجدى فكرى، المخرج سامح بسيونى والفنانة ياسمينا المصرى والفنان عصام الشويخ وعدد من العاملين بالمسرح.

وتخرج جلال الشرقاوى من كلية العلوم عام 1954، ثم دبلوم علم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958،وعمل فى أكثر من وظيفة، منها التدريس بالمعهد ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وغيرها، وخلال مشواره قدم ما يقرب من 50 عملا إخراجيا بالمسرح.

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