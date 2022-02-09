عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. وبسمة وهبة ورانيا محمود ياسين تعلقان

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد منظم الحفلات يوسف دندش أنه لم يكن يوما مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، وما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

وقال دندش في تصريح صحفي إن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد عادت منذ أيام لطليقها الفنان حسام حبيب، مضيفا أنه حاول التواصل معها منذ أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي رد على هاتفها.

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء شيرين ومتابعيها بالتفاعل مع الخبر، كما عبروا عن سعادتهم بعودتهما بعد انفصال دام ما يقرب من شهرن.

ونشرت بسمة وهبة، صورة لحسام وشيرين وعلقت: “كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض ♥️الف مبروك شيرين وحسام”.

كما كتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على “إنستجرام”: “الواحد بيفرح لما بيلقي اخبار تفرح علي فيس بوك ربنا يسعدهم كفايا اخبار وحشه وحورات مقرفه الحمد الله”.