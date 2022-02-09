عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. وبسمة وهبة ورانيا محمود ياسين تعلقان

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد منظم الحفلات يوسف دندش أنه لم يكن يوما مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، وما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.
وقال دندش في تصريح صحفي إن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد عادت منذ أيام لطليقها الفنان حسام حبيب، مضيفا أنه حاول التواصل معها منذ أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي رد على هاتفها.
وتفاعل عدد كبير من أصدقاء شيرين ومتابعيها بالتفاعل مع الخبر، كما عبروا عن سعادتهم بعودتهما بعد انفصال دام ما يقرب من شهرن.
ونشرت بسمة وهبة، صورة لحسام وشيرين وعلقت: “كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض ♥️الف مبروك شيرين وحسام”.
كما كتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على “إنستجرام”: “الواحد بيفرح لما بيلقي اخبار تفرح علي فيس بوك ربنا يسعدهم كفايا اخبار وحشه وحورات مقرفه الحمد الله”.
شيرين تنعي جدة حسام حبيب
وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد حرصت على تقديم النعي والعزاء في جدة زوجها السابق الفنان حسام حبيب التي وافتها المنية مؤخرا.
وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر:” تنعي جدة زوجها السابق، ووصفتها بـ “العزيزة إلى قلبي، جدتي الغالية”.
وكتبت شيرين: “بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ “جدة حسام حبيب”.
شيرين عبد الوهاب
وكان اسم شيرين عبد الوهاب تصدر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها رسمياً من الفنان حسام حبيب، حيث منذ الإعلام لم تهدأ الأحداث والتي اشتعلت بظهور شيرين عبد الوهاب بدون شعر في آخر حفلتها في دولة أبو ظبي بالإمارات حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وما بين اتهامات بقيام حسام حبيب بحلق شعرها وبين دخولها في حالة نفسية صعبة ظهرت شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب، لإيضاح كافة الحقائق التي تداولت عنها بعد ظهروها بحلق شعرها.
تفاصيل جديدة بأزمة شيرين عبدالوهاب
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمة انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى حلاقة شعرها نتيجة مرض نفسي.
وحول سبب حلاقة شعرها، قالت شيرين عبد الوهاب: “لم يكن أمامي غير كده، أنا حاسة أن دماغي بتفرز أفكار طول الوقت ولو سبت دماغي هتاكلنى، وأنا عملت كده لأنى ما كنتش حلوة في عينيه، عملت كده علشان هو ما يشوفنيش حلوة، والفرق بين حلاقة الشعر والطلاق يوم واحد، حلقت شعري قبل يوم واحد من الطلاق ودي مش أول مرة أقص شعري، فاكر لما قولت إنى طالعة علشان أضحك الناس وقالوا عليا إنى كنت بتريق على البلد، كنت مدبوحة ودبحونى أكتر وقتها”.
وتابعت: “الإنسان الحساس بزيادة ممكن يؤذي نفسه علشان يعاقب نفسه وأنا كنت بعاقب نفسي، أنا غلطت في اسمى ومكانتي وقدري”.
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