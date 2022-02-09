شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت هالة صدقي من داخل سيارتها، بإطلالة شتوية، بتقنية الابيض والاسود وكتبت معلقة علي الصورة:" اصدقاء كتير عجبتهم الصورة دي ، بس ما يعرفوش المصور القمر اللي صورها ، جميلتي نيللي كريم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. هالة صدقي تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.