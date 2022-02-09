ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدا بعد إثارتها جدلا واسعا

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز شريط فيديو جديدا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثارته بفيديو تظهر فيه منتفخة الوجه وملامح متغيرة.
وتصدّرت ياسمين مؤشرات البحث على "غوغل" بعد نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بشفتين منتفختين، ما جعل الجمهور يتساءل عن حقيقة خضوعها لعملية تجميل.
وتبين من خلال الفيديو الذي نشرته ياسمين عبد العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها استخدمت أحد الفلاترات لتغيير شكلها فقط، مما دفعها لنشر الفيديو الجديد لإثبات ذلك.
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