بسبب مكالمة مفبركة لـ مجدي يعقوب.. إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره بإيقاف برنامج “الحياة أحلى” عبر شاشة “الحدث اليوم”، وذلك كرد فعل على فبركة مكالمة هاتفية مع شخص أدعى أنه طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب.

وجاء في البيان الذي نشره المجلس الأعلى للإعلام عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “الحياة أحلى” على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

كانت لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام”.

يذكر أن مقدما برنامج “الحياة أحلى” شريف عادل ونوران محمود على قناة “الحدث اليوم” أدعيا أنهما على اتصال مباشر مع طبيب القلب الشهير مجدي يعقوب، وذلك للترويج لإحدى مبادرات المقدم التي تهدف لحياة أحسن!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من برنامج “الحياة أحلى”، واستهل مقدم البرنامج الفيديو قائلا: “معانا ومعاكم السير مجدي يعقوب مداخلة خاصة وحصرية لبرنامج الحياة أحلى مع شريف ونوران.. فخور جدًا إني بكلم حضرتك لثالث أو رابع مرة”، ليفاجأ الجماهير بصوت مختلف عن صوت الجراح العالمي يرد عليه، قائلا: “أنا اللي سعيد بيكم.. ناس محترمين وتشرفوا البلد”.

وأكدت مقدمة البرنامج المعلومة من جديد بأنهما يتحدثان مع الطبيب العالمي، قائلة: “دكتور مجدي منور، وبجد لينا الشرف إن أول مداخلة تليفونية في البرنامج تكون من حضرتك”.

وأكد مقدم البرنامج أن مجدي يعقوب هو الراعي الشرفي لمبادرة حق الغلابة التي أسسها، ليدخل صوت رابع في مداخلة هاتفية أيضا مع المقدمان ومجدي يعقوب، ويدعي مقدم البرنامج أنه الطبيب محمد جمال مساعد السير مجدي يعقوب في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

اقرأ أيضا

سمارة زوجة أبو جبل تكشف حقيقة انفصالهما في أول تعليق لها

أول تعليق للمذيع حسام حداد بعد إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل

بعد أن غابت عن دعمه وإلغاء متابعة بعضهما.. حقيقة انفصال أبو جبل عن زوجته الجزائرية!

زوجة رياض محرز تستعرض حملها بين أحضانه على شواطئ المالديف