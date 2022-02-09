والد حسام حبيب عن عودة نجله لـ شيرين: اتصالحوا لكن مرجعوش ونصحته ياخد هدنة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف حسين كامل والد الفنان حسام حبيب، حقيقة عودة نجله لزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد انفصالهما خلال الفترة الماضية.

وقال والد حسام حبيب في تصريحات صحفية: شيرين وحسام اتصالحوا ولكن مرجعوش لبعض، العلاقة بينهم طيبة، وشيرين كانت موجودة في جنازة جدة حسام، وحاليا بياخدوا رأي بعض في الأغاني، واللي بينهم أكبر من أي شيء.

وتابع والد حسام حبيب: شيرين وحسام محدش فيهم بيحاول يرجع، عشان مش عايزين يكون في ضغط عليهم، وأنا نصحت ابني ياخد هدنة ويهتم بشغله، ويرجع حسام حبيب بتاع زمان.

وأضاف: حسام كان مهتم بشيرين أوي ونسي نفسه، رغم أن هي عايزاه يبقى نجم، وهو كان عنده إنكار للذات، ولكن حاليا هو شغال على أغاني جديدة وقريب هينزل ألبومه الجديد، ودايما بياخد رأيها في الشغل، وذلك فقًا لـ”القاهرة 24″

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا منذ قليل، ردت فيه على ما يتم تداوله، بشأن عودتها لحسام حبيب، قائلة: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة، في شأن حياتها الشخصية

وتابع البيان: تحمل الفنانة من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية.

ووجهت شيرين رسالة لجمهورها معبرة عن حبها الشديد لهم، قائلة: وتهيب بجمهورها العزيز الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي إسعاده بالجديد من الأغاني.

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