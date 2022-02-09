دنيا سمير غانم تنشر أول صورة رفقة ابنتها كايلا

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة حديثة لها بصحبته ابنتها الوحيدة كايلا، في ظهور نادر للطفلة مع والدتها.

وجاءت صورة دنيا وكايلا بناء على طلب جمهور النجمة الشهيرة عبر حسابها على”إنستجرام”، وظهر الاثنين وهما ترتديان جاكيت مطبوع عليه صورة “فطوطة” الشخصية الشهيرة التي قدمها الراحل من قبل.

كايلا من مواليد مارس 2014، وهي الابنة الوحيدة لدنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ولم ينشر لها أي صورة توضح ملامح وجهها.

يذكر أن صناع مسلسل “عالم موازي” لدنيا سمير غانم، قرروا عرضه في موسم رمضان القادم 2022 بعد قرار تأجيله السابق.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، إسلام إبراهيم من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل “بدل الحدوتة 3” وعرض في رمضان 2019 وكان مكون من 3 قصص تقوم ببطولتها مع أبطال مختلفين، وشارك في القصة الأولى بيومي فؤاد ومحمد سلام، والقصة الثانية سمير غانم وأحمد رزق، والقصة الثالثة كانت من بطولة هشام ماجد.

على جانب آخر، حضرت دنيا حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم مساء الخميس 27 يناير، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها إيمي سمير غانم وحسن الرداد.

ولم تتمالك إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.

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