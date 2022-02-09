بسبب ضرب الزوجات.. “صوت الأزهر” تشن هجومًا على عمرو أديب وترصد مخالفاته

ابو ظبي - احمد الجزار - شنت صحيفة صوت الأزهر، الصادرة عن مشيخة الأزهر، هجوما حادا على الإعلامي عمرو أديب، في عددها الأسبوع الجاري، وخصصت ملفا لذلك أطلقت عليه “صحيفة المخالفات المهنية لإعلامي الترفيه في قضية ضرب الزوجات”.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات إسلام بحيري مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها:”كامل الاحترام والتقديس لشيخ الأزهر؛ كلامه خطأ وضد الدستور؛ ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط، وفكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر”.

وأوضحت صحيفة الأزهر، أن الإعلامي عمرو أديب أذاع أخبارا كاذبة عن تبني شيخ الأزهر للضرب، وروج شائعات عن وقوف الأزهر الشريف ضد صدور قانون لردع الضارب.

وأشارت صحيفة صوت الأزهر، إلى أن عمرو أديب شوّه رأي الإمام الأكبر وتجاهل قوله القاطع في تجريم العنف الأسري، و اجتزأ السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر وشيخه.

ولفتت إلى أن عمرو أديب شجع على العنف الأسري بالإيحاء بأن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حاليا، وتوجد موافقة أزهرية عليه.

وصحيفة “صوت الأزهر” تصدر كل أربعاء بشكل أسبوعي، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي.

كان إسلام بحيري قال خلال تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن الفتاوى المتعلقة بضرب الزوج لزوجته مخالفة للدستور وأن القرآن الكريم لا يفسر نشوز المرأة أنها لم تستمع إلى كلام زوجها.

وأضاف بحيري: مع كامل الاحترام والتقديس لشيخ الأزهر؛ كلامه خطأ وضد الدستور؛ ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط، فكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر”.

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى لترصد 12 مخالفة مهنية، رأت أن عمرو أديب قد وقع فيها، وهي كما يلي.

– أذاع أخبارا كاذبة عن تبني شيخ الأزهر للضرب.

– روج شائعات عن وقوف الأزهر ضد صدور قانون لردع الضارب.

– شوه رأي الإمام الطيب وتجاهل قوله القاطع في تجريم العنف الأسري.

– اجتزأ السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر الشريف وشيخه.

– زيف الحقائق بمزاعم عن عدم احترام الأزهر الشريف للدستور.

– أدار نقاشا عن الأزهر الشريف دون وجود ممثل عن رأي الأزهر.

– رفض حق الرد وكابر في الخطأ وتجنب إذاعة فيديو لشيخ الأزهر عمره 3 سنوات يدعو فيه لقانون يمنع الضرب.

– استعان بضيف “مدان قضائيا” من جميع درجات التقاضي بوصفه خبيرا في ذات مجال إدانته.

– صدّر الجهل اللغوي والفقهي بتمكين غير المتخصيين والمدعين دون التزام بالأكواد الإعلامية لمعايير اختيار الضيوف.

– أشاع مناخا من الكراهية وهدد السلم الاجتماعي بإثارة فتنية بين الزوجات والأزواج، وبين النساء ومؤسسة الأزهر.

– شجع على العنف الأسري بالإيحاء بأن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حاليا وتوجد موافقة أزهرية عليه.

– تعامل مع بيان مجمع البحوث الإسلامية الأخير حول الرؤية الفقية لمنع الضرب وكأنه يعبر عن موقف أزهري مستجد، رغم استناده على اجتهاد للإمام الأكبر قبل 3 سنوات.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد ناقش قضية ضرب الزوجات بغرض التأديب في برنامج “الحكاية” قبل أسبوع، وتحدث عن موقف الأزهر قائلا: “نرجع لكلام كتير وتصريحات أكثر من مرة لفضيلة شيخ الأزهر، اللي هو اتكلم أن تفسيره لآية التأديب؛ الهجر والزجر ثم المرحلة التالتة يكون الضرب”.

وأضاف: “شيخ الأزهر طبعا لا يتحدث عن الضرب المبرح، لكن بيتكلم عن نوع من أنواع الضرب”، وتحدث عن وجود وجهتي نظر، الأولى قانونية تمنع الضرب وفقا لقانون العقوبات والثانية شرعية، تستند إلى الضرب للتأديب، وأنه يطرح القضية للنقاش لذلك السبب، بما في ذلك ضرب الأباء والأمهات لأبنائهم.

وأكد عمرو أديب في حديثه عن قضية ضرب الزوجات، أنه يتمنى اتفاق فقهاء القانون والشريعة على رأي موحد، حتى لو كان ذلك بإقرار حق الزوج في تأديب زوجته بالضرب.

كما استعرض تصريح سابق لشيخ الأزهر في جريدة الشروق عام 2019 وقال: “منقول عن أ.ش.أ يعني تم توثيقه في وكالة الأنباء المصرية. شيخ الأزهر (ضرب الزوج لزوجته مشروط بعدم كسر العظام والإيذاء والتجاوز حرام)”.

وأشار أديب إلى أنه يحترم شيخ الأزهر الشريف قائلا: “هذا الكلام يؤخذ منه ويرد، طبعا على راسي مولانا فضيلة شيخ الأزهر، أنا مجيش جنبه حاجة”، مؤكدا أنه لا يقدر على مناقشته علميا، لكن عندما يقرأ أحد تلك التصريحات سيقول إن تلك هي الشريعة، وكل ما يرغب فيه هو حسم الجدل بشكل نهائي حتى لا يناقش مجددا قضية العنف الزوجي.

اقرأ أيضا

بسبب مكالمة مفبركة لـ مجدي يعقوب.. إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم (التفاصيل)

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على أنباء عودتها لـ حسام حبيب

سمارة زوجة أبو جبل تكشف حقيقة انفصالهما في أول تعليق لها