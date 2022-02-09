الهند تمنع الحجاب.. احتجاجات واسعة بعد منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس

ابو ظبي - احمد الجزار - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج الهند تمنع الحجاب قائمة الأكثر تداولاً، حيث تفاعلت أوساط عديدة في الهند والدول الإسلامية مع قضية الطالبات المحرومات من دخول المدارس والجامعات بسبب الحجاب

كما شهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا على مستوى البلاد العربية والإسلامية، لا سيما مع خروج عدة مظاهرات حاشدة في الهند تضامنا مع الطالبات المحجبات

وشهدت عدة مناطق بالهند، أمس الثلاثاء، تظاهرات عديدة، أطلقت خلالها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

كما خرجت مظاهرات تضامنا مع الطالبات المحجبات اللواتي منعن من دخول الفصول في كلية كوندابورا بولاية كارناتاكا؛ فيما شهدت بلدات أخرى انتشارا مكثّفًا للشرطة في مدارس في بلدات مجاورة

تصاعد الاحتجاجات جاء ردا على خطوة استفزازية من السلطات في ولاية جنوب الهند، التي أمرت بغلق المدارس الثانوية لثلاثة أيام بعد تصاعد الاحتجاجات والسيطرة على غضب طلاب مسلمين

ونشر مرصد الأقليات المسلمة، مقطع فيديو وثق أيضا من خلاله معاناة الطالبات المسلمات في الهند ومنعهن من دخول الجامعة بسبب الحجاب

وأظهر المقطع هجوم عدد من الطلاب الهندوس على الطالبات، في مدينة كارناتاكا في الهند لإرغامهن على خلع الحجاب، على مرأى ومسمع من الشرطة التي كانت متواجدة في الموقع ولم تحرك ساكنًا

الأزمة التي اندلعت في ولاية كارناتاكا، أثارت مخاوف لدى الأقلية المسلمة مما تعتبره تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي

والشهر الماضي طُلب من تلميذات الثانويات الحكومية عدم ارتداء الحجاب، في مرسوم سرعان ما اعتمدته مؤسّسات تعليمية أخرى في الولاية

في غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ، وثقوا من خلالها معاناة المسلمين في الهند والإساءة للطالبات المسلمات، بسبب الحجاب ومنعهن من دخول الجامعة

وتصاعدت المواجهات في حرم مدارس بين طلاب مسلمين يدينون الحظر وآخرين من الهندوس؛ فيما بدأت المحكمة العليا في كارناتاكا الثلاثاء النظر في عريضة تطعن في شرعية الحظر. وأرجأت الجلسة قبل صدور أيّ قرار

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