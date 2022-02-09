الجمهور في صدمة.. زواج ميرفت أمين في سن 75 يشعل مواقع التواصل.. لن تصدق من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - تلاحق شائعات الزواج الفنانات دوما، وتختلف أسبابها بين مقابلات صدفة أو المشاركة في عمل فني، ومنها شائعة أشعلت مواقع التواصل قبل فترة وهي زواج الفنانة ميرفت أمين البالغة من العمر 75 عاماً على رجل أعمال شهير, وحرصت ميرفت أمين على نفي الشائعة سريعاً بتصريحات صحفية أكدت بها أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات المتكررة بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضاً.

واشتهرت الفنانة ميرفت أمين بزيجاتها المتعددة والتي وصلت إلى 8 زيجات كانت أبرزها مع الفنان حسين فهمي والد ابنتها منة والتي استمرت لما يقارب 12 عاماً. وتزوجت في بداية حياتها من المطرب السوري موفق بهجت وانفصلت عنه سريعاً، بالإضافة الى الموسيقار عمر خورشيد الزوج الثالث لها والفنان محمود قابيل وآخر زيجاتها كانت من رجل الاعمال مصطفى البليدي والتي تعتبر الزيجة الثامنة لها.

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