لحظة سقوط آن ماري أثناء عرضها بحفل جوائز بريت الموسيقية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - سقطت المغنية البريطانية آن ماري أثناء تأديتها عرض غنائي في حفل جوائز BRIT ليلة أمس. ظهرت المغنية في فستانًا أحمر لتأدية الأغنيتين Kiss My (Uh OH) وDon’t Play، وفقدت توازنها أثناء نزولها على السلم وهي تؤدي الأغنية الأولى. نهضت آن من على الأرض واستكملت غناء الأغنية، ثم إنضم إليها مغني الراب KSI لتأدية Don’t Play معًا. يذكر أن آن كانت مرشحة لجائزة “أفضل أغنية بريطانية” عن Don’t Play بالتعاون مع KSI، ولكن الجائزة ذهبت لصالح أديل عن أغنية Easy On Me. اقرأ أيضا بسبب مكالمة مفبركة لـ مجدي يعقوب.. إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم (التفاصيل) أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على أنباء عودتها لـ حسام حبيب سمارة زوجة أبو جبل تكشف حقيقة انفصالهما في أول تعليق لها أول تعليق للمذيع حسام حداد بعد إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل

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