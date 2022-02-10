زواج نادية الجندي بعمر الثمانين يشعل منصات التواصل و يصدم جمهورها .. لن تصدق من هو العريس!!

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت النجمة المصرية نادية الجندي الترند مؤخراً بعد نشر أنباء تفيد بأنها تعيش قصة حب تقترب من الزواج الثالث في حياتها من شخص خارج الوسط الفني، برغم تجاوزها سن 80 عاما. من جهتها نفت الفنانة القديرة نادية الجندى، شائعات زواجها التى انتشرت منتقدة الصحفيين والإعلاميين الذين لم يتحروا الدقة فى نقل الأخبار، مؤكدة أن الزواج ليس عيبا أو حراما لكنه خبرا غير صحيح.

يشار الى أن "نجمة الجماهير" تزوجت مرتين في السابق،، الأولى من الفنان عماد حمدي والد ابنها الوحيد هشام، لتتزوج بعد وفاته من المنتج محمد مختار الذي قدم معها عدداً من ابرز أفلامها السينمائية. ومن أهم أفلام الجندي: "وكالة البلح"، "خمسة باب"، "جبروت امرأة"، "شهد الملكة"، "الضائعة"، "الإرهاب"، "مهمة في تل أبيب"، "حكمت فهمي"، "امرأة هزت عرش مصر"، "اغتيال"، و"48 ساعة في إسرائيل". ومع ظهور موجة الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون، فقدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، و"ملكة في المنفى".

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المصدر: عربي نت