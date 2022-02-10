لن تصدق .. هذا ما ورثته الفنانة دنيا سمير غانم عن والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز؟!

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم من الفنانات الشابات التي كسبت شهره كبيرة من خلال موهبتها، وخاصة في مجال الكوميديا.

ورثت دنيا سمير غانم عن والدها خفة ظله لهذا ابدعت في دور الكوميديا، وورثت عن والدتها جمال إطلالتها على الشاشة، وجمال وجهه التي لا مثيل له ومن ضمن مواهبها أيضاً هو التقليد، فدنيا اشتهرت في بداياتها كانت تقلد المطربات والممثلات بطريقة عفوية أثارت إعجاب الجمهور.

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والجدير بالذكر ان رحل الفنان سمير غانم عن عالم متأثراً بفيروس كورونا ولحقتها بعد ثلاث اشهر زوجتة الفنانة دلال عبد العزيز