إصابة الفنان أحمد حلاوة بكورونا.. ونجله: حالته متأخرة وادعو له

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن نجل الفنان أحمد حلاوة إصابة والده بفيروس كورونا المستجد في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب نجل أحمد حلاوة قائلًا: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وكان الفنان أحمد حلاوة كشف في وقت سابق خلال لقاء له ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” أن والده لم يكن يريده أن يدخل مجال الفن قبل التخرج من الجامعة، موضحًا أنه حين كان صغيرًا تعوَّد أن يذهب مع والده والعائلة كل يوم خميس إلى السينما لمشاهدة الأفلام المعروضة.

أضاف “حلاوة” أنه كان يقضي اليوم بأكمله في السينما، أما يوم الجمعة فكان مخصصًا للعب، مشددًا على أن الكذب كان أكثر ما يغضب والده.

وسرد الفنان موقفًا يبين غضب والده من الكذب، وقال: “في إحدى المرات أقنعت أخواتي أن نذهب إلى السينما يوم الجمعة، وهو يوم لم يخصص للذهاب للسينما، وذهبنا وشاهدنا فيلم طرزان، وأكدت على أخواتي ألا يتحدث أحد مع أبي حول ذهابنا إلى السينما، ولكن عندما عدنا حكى شقيقي قصة ذهابنا، فقام أبي بضربنا وعقابي”. أردف حلاوة: “والدي كان شاعرًا، وكان غاوي حضور حفلات أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما كان يجلس مع أصحابه لسماع (الست) ويسألنا في كلمات الأغاني.

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