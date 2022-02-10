حمو بيكا: أنا جبل مش هيهزني ريح ومش هسيب حقي من نقابة الموسيقيين (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في بث مباشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، استمرار معاناته بسبب عدم تمكنه من العمل داخل مصر وهو ما سنرصده في النقاط النقاط التالية..

– مش بعرف أقرى ولا أكتب والناس حبتني عشان قالوا عليا قلبي أبيض.

– انا مش شغال في بلدي أنا شغال برة مصر وبلدنا فيها قانون وهاخد حقي من نقابة الموسيقيين بالقانون اللي جات عليا وعلى لقمة عيشي وحياتي.

– جنسيتي مصرية ومش عارف اشتغل فيها وفيه أجانب وشغالين في بلدي.

– البلد فيها قانون وهاخد حقي من النقابة بالقانون وإزاي ناس النقابة قالت عليهم مزورة ومسجلة وخدوا الكارنيه بعد أسبوع أنا هكشف كل حاجة وبالقانون.

– كل واحد وقف في مستقبلي هقوله هشوف فيك يوم وفي أعز ما لديك عشان أنت دمرتلي حياتي ومستقبلي.

– اما أكشف ظلم النقابة لي وهاخد حقي مش عاوز أمسك مايك تاني أو أغني.

– حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني ومش مسامح اي حد ظلمني.

– أنا جبل مش هيهزني ريح وواقف على أرض صلبة وربنا معايا اللي أحسن من أي حد.

– أنا عاوز أكل عيش انا مش بنام من التعب والتفكير.

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