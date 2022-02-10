إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

أعلن نجل الفنان أحمد حلاوة إصابته بڤيروس كورونا المستجد. وكتب من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك : “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة حالة كورونا متأخرة ارجو من جميع احباءه الدعاء له بالشفاء”.

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