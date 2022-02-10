شاهد.. مصطفى حجاج يشعل حماس الجمهور

شارك المطرب مصطفي حجاج، جمهوره بفيديو أثناء غنائه علي المسرح من أخر حفلاته، حيث نشره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وتفاعل جمهور مصطفي حجاج معه علي أغنيته، كما كتب معلقا من خلالها: "يا باي..يا باي.. انا استحملت ازاي".

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