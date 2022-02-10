شاهد.. عمرو سعد ينشر أحدث إطلالاته من كواليس مسلسل الجسر

شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره بأحدث ظهور له ونشر صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام . والتقطت الفنانة نيللي كريم صورته وأبرزت موهبتها الجديدة في التصوير باختيار الزاوية المناسبة، ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور.

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