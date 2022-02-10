فنان يهاجم هاني شاكر بسبب حصوله على الجنسية الكاريبية: أين القيم والأصالة؟

ابو ظبي - احمد الجزار - عرب الفنان عباس أبو الحسن، عن استيائه من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بعد حصوله على جنسية دول البحر الكاريبي.

وقال أبو الحسن في رسالته لهاني شاكر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل يجوز يا هنوش أيها المتشدق بالوطنية الغيور على مصر وقيمها وتقاليدها أنك تسعى وأنت تقترب من الثمانين لجنسية بلد تانية غير مصر”.

وأضاف عباس أبو الحسن: “مصر اللي أنجبتك وربتك ووردت خديك وحافظت على شبابك الدائم بالعند في الزمن وعملت ثروتك منها، لكن لا يجوز للمصريين أن يغنوا في بلدهم بسبب مزاجك وهواك الشخصي فقط”.

وتابع: “يا أخي مش كان أفضل لمصر الجديدة بصوت هاني شاكر، أن تتبرع بالفلوس دي لصندوق تحيا مصر، وهل يجوز أن يكون نقيب المهن الموسيقية مزدوج الجنسية”.

واختتم عباس أبو الحسن رسالته قائلًا: “أين القيم، أين الأصالة، أين الصندوق، أين مصلحة التهرب الضريبي، تحيا مصر”.

وحصل هاني شاكر خلال الأيام الماضية على الجنسية الكاريبية وكانت إحدى الشركات المتخصصة في منح جوازات السفر تلك قد نشرت فيديو يظهر فيه هاني شاكر وهو ينهى إجراءات حصوله على الجواز والذي تتراوح تكلفته ما بين 100 إلى 150 ألف دولار.

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