الزمالك يخصم نصف مليون جنيه من أبو جبل بسبب عمرو أديب

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الإعلامي محمد شبانة، إن رئيس نادي الزمالك، قرر خصم مبلغ نصف مليون جنيه من محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بسبب ظهوره في إحدى الحلقات التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة الكرة.

وأضاف شبانة، أن قرار رئيس الزمالك جاء بخصم مستحقات اللاعب بسبب الخلافات بين رئيس النادي ومقدم البرنامج الذي ظهر فيه أبو جبل؛ وهوما دفعه لاتخاذ قرار بالخصم من مستحقات اللاعب.

وقرر رئيس الزمالك معاقبة اللاعب والخصم من مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها من النادي منذ فترة طويلة.

طارق حامد يتحول لقنبلة موقوتة

وأضاف شبانة، أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك دخل في أزمة مع إدارة ناديه بسبب قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والتي تصل إلى 9 ملايين جنيه.

وأكمل أن مسئولي الزمالك طلبوا من طارق حامد بالحصول على مليوني جنيه فقط مع تخصيص باقي المبلغ له كمقدم تعاقد يحصل عليه، عند توقيع العقود الجديدة لكن الأمر قوبل بالرفض التام من جانب اللاعب.

وتمسك طارق حامد بالحصول على قيمة مستحقاته المتأخرة كاملة ودون الخلط بينها وبين عقده الجديد، حيث رفض التوقيع على عقود التجديد قبل تقاضيه مستحقاته المتأخرة.

اللاعب استشهد للإدارة بما حدث مع أشرف بن شرقي وقيام الإدارة بتحويل مبلغ 12 مليون جنيه له قيمة مستحقاته المتأخرة كاملة قبل التجديد له.

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